Кипрская православная церковь признала украинских раскольников

Синод Кипрской православной церкви признал украинских раскольников из неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом говорится на сайте церкви.

Отмечается, что этот вопрос обсуждали на внеочередном заседании 23-25 ноября. Церковь Кипра поддержала решение архиепископа Кипрского Хризостома, который признал украинских раскольников. В заявлении указано, что Синод еще проведет расширенные консультации, чтобы разрешить «текущую кризисную ситуацию», поскольку она угрожает расколом христианской церкви.

24 ноября во время рукоположения нового епископа в монастыре Богородицы Хрисоррогиатиссы архиепископ Хризостом впервые упомянул Епифания как предстоятеля украинской церкви. Он заявил, что его решение служит православию и Кипрской церкви. Хризостом также признался, что пошел против определенных людей. По его словам, члены Синода об этом не знали.

ПЦУ была создана на объединительном соборе в декабре 2018 года, в январе 2019-го Константинопольский патриарх Варфоломей передал ей томос об автокефалии. В ПЦУ вошли представители неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Однако уже летом 2019 года почетный украинский патриарх Филарет (Денисенко) объявил о восстановлении УПЦ КП.

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