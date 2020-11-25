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Кипрская православная церковь признала украинских раскольников

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Фото: Petros Karadjias / AP

Синод Кипрской православной церкви признал украинских раскольников из неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом говорится на сайте церкви.

Отмечается, что этот вопрос обсуждали на внеочередном заседании 23-25 ноября. Церковь Кипра поддержала решение архиепископа Кипрского Хризостома, который признал украинских раскольников. В заявлении указано, что Синод еще проведет расширенные консультации, чтобы разрешить «текущую кризисную ситуацию», поскольку она угрожает расколом христианской церкви.

24 ноября во время рукоположения нового епископа в монастыре Богородицы Хрисоррогиатиссы архиепископ Хризостом впервые упомянул Епифания как предстоятеля украинской церкви. Он заявил, что его решение служит православию и Кипрской церкви. Хризостом также признался, что пошел против определенных людей. По его словам, члены Синода об этом не знали.

ПЦУ была создана на объединительном соборе в декабре 2018 года, в январе 2019-го Константинопольский патриарх Варфоломей передал ей томос об автокефалии. В ПЦУ вошли представители неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Однако уже летом 2019 года почетный украинский патриарх Филарет (Денисенко) объявил о восстановлении УПЦ КП.

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