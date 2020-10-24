Кипрский митрополит ушел с литургии после признания автокефалии ПЦУ

Митрополит Лимасольский ушел с божественной литургии в знак протеста против решения предстоятеля Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, во время рукоположения нового епископа в монастыре Богородицы Хрисоррогиатиссы архиепископ Хризостом впервые упомянул Епифания как предстоятеля украинской церкви. Он заявил, что его решение служит православию и Кипрской церкви.

Кроме того, архиепископ Хризостом признался, что пошел против определенных людей. По его словам, члены Синода об этом не знали.

ПЦУ была создана на объединительном соборе в декабре 2018 года, в январе 2019-го Константинопольский патриарх Варфоломей передал ей томос об автокефалии. В ПЦУ вошли представители неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Однако уже летом 2019 года почетный украинский патриарх Филарет (Денисенко) объявил о восстановлении УПЦ КП.