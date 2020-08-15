Украинского священника выгнали из автобуса после жалоб на российскую попсу

Священника Православной церкви Украины (ПЦУ) выгнали из автобуса после того, как он пожаловался на игравшую в салоне российскую поп-музыку. Об этом он сам рассказал на своей странице в Facebook.

По словам священнослужителя Романа Винника, инцидент произошел в среду, 12 августа, когда он ехал на междугороднем автобусе из Ивано-Франковска в город Долина. Во время поездки он выразил недовольство по поводу русскоязычной музыки, которая играла в салоне. В результате у него возник конфликт с водителем, и его высадили из автобуса.

«Никогда не смог бы подумать, что из-за того, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгонят из автобуса. Я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — пожаловался Винник.

Он также посетовал, что из-за того, что у него сел мобильный телефон, он не смог сфотографировать водителя и номер автобуса.

В июле сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Украины из фракции «Народного фронта» Леонид Емец назвал русский «языком животных».

В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов власти, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.