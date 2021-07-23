Лавров объяснил нелюбовь Запада к России

Запад не любит Россию из-за того, что она проводит независимую политику и отстаивает собственные интересы — от нее ждали иной политики, но она «не оправдала ожиданий». Так объяснил ситуацию в международных отношениях глава российского МИД Сергей Лавров на вебинаре «Внешняя политика России».

«Не любят за то, что те иллюзии, которые Запад испытывал в отношении нас после развала Советского Союза и после первых лет Российской Федерации — в том понимании, в котором она сейчас существует, — эти иллюзии были развеяны. И Россия объяснила всем, что у нас есть своя история, есть свое достоинство, и есть ресурсы, которыми мы свою историю и свое достоинство можем и будем подкреплять», — заявил дипломат.

По словам Лаврова, Запад пытается диктовать свои условия, а не договариваться — Россия, однако, продолжит отстаивать свои интересы, хотя все еще «оставляет дверь открытой для сотрудничества».

Ранее 23 июля сообщалось, что Лавров предупредил о попытке западных стран расшатывать ситуацию в России с помощью создания «пояса нестабильности» вокруг нее — давления на соседние с ней страны.