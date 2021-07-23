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Лавров заявил о планах России приглашать на выборы международных наблюдателей

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Фото: Globallookpress.com

Россия выполнит обязательство приглашать на выборы международных наблюдателей. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на вебинаре «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы» приводится в Telegram-канале партии.

Лавров отметил, что помимо Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приглашение на выборы получит межпарламентская ассамблея СНГ, парламентская ассамблея ОДКБ, ШОС.

«Если руководители БДИПЧ [Бюро по демократическим институтам и правам человека] захотят — а заказ такой наверняка уже получен — добавить перца во все эти дискуссии [о международном наблюдении на выборах в России], они могут придраться к чему угодно», — заявил Лавров.

По его словам, в США, где существуют системные проблемы, в ряд штатов не пускают наблюдателей «и в упор не видят обязательства федерального правительства». «При том, что у них было трехмесячное голосование по почте и на 350-миллионную страну направили 47 наблюдателей», — заключил министр.

Ранее Лавров заявил, что Запад предпримет попытку повлиять на выборы в Госдуму в России — через наблюдателей ОБСЕ и Совета Европы.

Сергей Лавров входит в федеральную пятерку от партии «Единая Россия» на будущих выборах в Госдуму. Они пройдут с 17 по 19 сентября. Вместе с главой МИД в пятерку вошли министр обороны России Сергей Шойгу, врач Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

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