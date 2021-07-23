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Лавров заявил об искоренении русского языка на Украине

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Фото: Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад «полностью закрывает глаза на поведение своих подопечных — балтийских стран и Украины». Его слова в пятницу, 23 июля, передает РИА Новости.

Глава МИД отметил, что подобное поведение «стыдно для стран, которые представляют великую европейскую цивилизацию, основанную на принципах уважения всего того, что человечество создает, и уважения тех самых прав человека, которые были изобретены на Западе».

Министр также обвинил Украину в выжигании информационного поля посредством закрытия телеканалов, запрета литературы на русском языке и в целом в искоренении русского языка.

В начале июля Сергей Лавров заявил о попытках Киева подменить Минские договоренности и их суть новыми шагами, которые «реализовывать почему-то должна Россия», а также категорически отказывается вести переговоры с Донбассом.

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