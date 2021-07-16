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Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане

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Фото: МИД РФ / РИА Новости
Сергей Лавров назвал провалом миссию США в Афганистане

Глава МИД России Сергей Лавров назвал провалом миссию США в Афганистане, передает РИА Новости. Заявление прозвучало во время пресс-конференции министра по результатам встречи с афганским президентом Ашфаром Гани на форуме «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

«Американцы ушли, как подтвердил президент [США Джо] Байден, потому что сочли свою миссию выполненной. Конечно, он старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась», — сказал Лавров. Он также отметил, что провал признается в армии США.

Лавров подчеркнул, что американцы не смогли справиться с терроризмом в Афганистане, в стране укрепили позиции организации ИГИЛ и «Аль-Каида» (обе запрещены в России), а производство наркотиков покрывает 90 процентов всего мирового наркотрафика.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий, а в стране активизировались силы террористического движения «Талибан» (запрещено в России).

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