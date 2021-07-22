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Новость о граффити с Лавровым в Лондоне назвали фейком

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Корреспонденты РЕН ТВ назвали новость о появлении граффити с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Лондоне фейком. Съемочная группа рассказала, что на стене дома, где якобы был рисунок, ничего нет.

Ранее сообщалось, что некий художник сделал черно-белое изображение российского дипломата, добавив к нему надпись «Кто ты такой, чтобы читать мне лекции?».

Фраза «Who are you to fucking lecture me?» действительно принадлежит главе российского МИД: так Лавров обратился к британскому коллеге Дэвиду Милибэнду в 2008 году, во время вооруженного конфликта между Грузией и Южной Осетией. Лавров попросил Милибэнда «не читать ему лекций» в ответ на требование британца договариваться с президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос о том, как министерство оценивает граффити, призвала взять комментарий у Министерства культуры. «А к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относимся хорошо», — заключила она.

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Предыстория: Художник в Лондоне потребовал не читать лекций Лаврову
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