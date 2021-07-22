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Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Лондоне

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Фото: Telegram-канал «Подъём»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появление в Лондоне граффити с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Ее заявление опубликовано в Telegram-канале.

Дипломат ответила на вопрос о том, как МИД оценивает такое «произведение искусства»: рядом с изображением Лаврова также размещена надпись «Кто ты такой, чтобы читать мне лекции?». Захарова ответила, что МИД не оценивает произведения искусства, поэтому за комментариями лучше обратиться к Минкульту. «А к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относимся хорошо», — заключила она.

О том, что на стене одного из домов в Лондоне появилось граффити с изображением главы МИД России, ранее сообщалось в Telegram-канале «Вы слушали Маяк».

Фраза «Who are you to fucking lecture me?» действительно принадлежит главе российского МИД: так Лавров обратился к британскому коллеге Дэвиду Милибэнду в 2008 году, во время вооруженного конфликта между Грузией и Южной Осетией. Лавров попросил Милибэнда «не читать ему лекций» в ответ на требование британца договариваться с президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

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Предыстория: Художник в Лондоне потребовал не читать лекций Лаврову
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