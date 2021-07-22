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Художник в Лондоне потребовал не читать лекций Лаврову

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Фото: Globallookpress.com

На стене одного из домов в Лондоне появилось граффити с изображением главы МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

«Кто ты такой, чтобы читать мне лекции?» — гласит надпись сбоку от черно-белого изображения российского министра. Сам Лавров требовательным взглядом взирает с настенной картины на прохожих британской столицы.

Фраза «Who are you to fucking lecture me?» действительно принадлежит главе российского МИДа. По признанию самого Лаврова, он сказал ее британскому министру иностранных дел Дэвиду Милибэнду, после визита в Тбилиси во время российско-грузинского конфликта в 2008 году. Лавров заявил, что произнес тогда «Не читай мне лекций» в ответ на требование главы Форин-офиса договариваться с Михаилом Саакашвили, бывшим президентом Грузии.

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