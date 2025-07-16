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07:18, 16 июля 2025Россия

Украина попыталась атаковать Крым

Минобороны России: За ночь система ПВО уничтожила 8 БПЛА ВСУ над регионами РФ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

За ночь с 15 на 16 июля система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны России.

ВСУ попытались атаковать Крым, Белгородскую и Курскую области — над первым регионом ПВО сбила три БПЛА, над двумя другими — по одному беспилотнику. Кроме того, три дрона были уничтожены над акваторией Азовского моря.

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Уточняется, что все сбитые БПЛА относились к самолетному типу.

Ранее появилась информация о новом типе атакующих российское приграничье беспилотников ВСУ.

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