Украина попыталась атаковать Крым

За ночь с 15 на 16 июля система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны России.
ВСУ попытались атаковать Крым, Белгородскую и Курскую области — над первым регионом ПВО сбила три БПЛА, над двумя другими — по одному беспилотнику. Кроме того, три дрона были уничтожены над акваторией Азовского моря.
Материалы по теме:
«Нашими конструкторами стали молодые самоучки»В зоне СВО применяют самодельные дроны. Кто их производит?
8 октября 2023
«Увиденное вызвало шок»Одни бегут, другие снимают видео: почему россияне так по-разному реагируют на военную угрозу?
30 июня 2025
Беспилотники стали грозным оружием на поле боя.Как в России готовят операторов дронов-убийц для участия в СВО?
8 сентября 2023
Уточняется, что все сбитые БПЛА относились к самолетному типу.
Ранее появилась информация о новом типе атакующих российское приграничье беспилотников ВСУ.