Глава российского региона попросил волонтеров раздавать воду в очередях за бензином

Губернатор Соколов: Кировская область располагает достаточными запасами бензина

Сети АЗС в Кировской области попросили для ускорения обслуживания увеличить количество операторов. Об этом рассказал губернатор Александр Соколов, по словам которого регион сейчас располагает достаточными запасами бензина, составляющими почти 3,3 тысячи тонн или 4 миллиона литров.

«Обратился к волонтерам с просьбой с середины завтрашнего дня продолжить раздавать воду автомобилистам в очередях», — также сообщил Соколов по итогам заседания оперативного штаба.

Глава региона напомнил, что на местных заправках временно не отпускают топливо в канистры и другую тару, а также осуществляют продажи по четным и нечетным датам в зависимости от первой цифры госномера.

В среду, 15 июля, зампред правительства России Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. «С учетом принятого на прошлой неделе правительством решения о запрете экспорта дизельного топлива внутренний рынок насыщается», — подчеркнул он, сделав акцент на важности обеспечения ГСМ участвующих в уборочных работах сельхозпроизводителей, а также транспорта, связанного с поставками продуктов в торговые сети.