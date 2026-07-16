Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:30, 16 июля 2026Экономика

Глава российского региона попросил волонтеров раздавать воду в очередях за бензином

Губернатор Соколов: Кировская область располагает достаточными запасами бензина
Дмитрий Воронин

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Сети АЗС в Кировской области попросили для ускорения обслуживания увеличить количество операторов. Об этом рассказал губернатор Александр Соколов, по словам которого регион сейчас располагает достаточными запасами бензина, составляющими почти 3,3 тысячи тонн или 4 миллиона литров.

«Обратился к волонтерам с просьбой с середины завтрашнего дня продолжить раздавать воду автомобилистам в очередях», — также сообщил Соколов по итогам заседания оперативного штаба.

Глава региона напомнил, что на местных заправках временно не отпускают топливо в канистры и другую тару, а также осуществляют продажи по четным и нечетным датам в зависимости от первой цифры госномера.

В среду, 15 июля, зампред правительства России Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. «С учетом принятого на прошлой неделе правительством решения о запрете экспорта дизельного топлива внутренний рынок насыщается», — подчеркнул он, сделав акцент на важности обеспечения ГСМ участвующих в уборочных работах сельхозпроизводителей, а также транспорта, связанного с поставками продуктов в торговые сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский назначил исполняющего обязанности министра обороны
    Экс-совладельца FESCO Рабиновича объявили в международный розыск
    В Сербии раскрыли истинную цель встречи Вучича с Зеленским
    Зеленскому захотели подарить конституцию после увольнения министра обороны
    Россиянка купила лотерейный билет с изображением кота и выиграла 15 миллионов рублей
    62-летний Ленни Кравиц раскрыл неожиданную причину тренировок в кожаных штанах
    Тексты Пушкина прозвучат в стиле хип-хоп в Москве
    Россиянам напомнили правила подготовки машины к продаже
    Луна обрушилась на Киев и Байдена
    Шура раскритиковал молодых артистов за хиты-однодневки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok