В России одобрили меры по стабилизации цен на топливо

РИА Новости: Правительство одобрило меры по стабилизации цен на топливо

Правительство РФ в четверг одобрило меры, направленные на стабилизацию цен на рынке горюче-смазочных материалов в России. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Как уточняет агентство, на прошедшем 16 июля заседании кабмина планировалось рассмотреть вопрос о поправках к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 251 и 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», где речь идет о принятии указанных мер.

Как заявил 10 июля вице-премьер Александр Новак, ситуация на российском рынке топлива связана с тем, что НПЗ приходится ремонтировать из-за «прилетов» украинских беспилотников. По его словам, следует признать, что сейчас на рынке «есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди», а также нестабильную работу автозаправок.

В среду, 15 июля, Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. «С учетом принятого на прошлой неделе правительством решения о запрете экспорта дизельного топлива внутренний рынок насыщается. Все необходимые объемы будут поставлены в регионы, для того чтобы обеспечить уборочные работы сельхозпроизводителям», — подчеркнул он.

По данным «Известий», в последние дни очереди на АЗС значительно сократились в Брянской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Курганской, Новгородской, Орловской и Смоленской областях, а также в Бурятии, Калмыкии, Республике Коми, Приморском крае и ЯНАО. Журналисты также отмечали, что ситуация также немного улучшилась в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, хотя в часы пик очереди на АЗС все еще возникают, а в ряде регионов в центре и на юге страны, а также в Поволжье положение дел остается сложным.