В России высказались о последствиях кадрового кризиса для Зеленского

Депутат Чепа: Кадровые перестановки закончатся очень плохо для Зеленского

За кадровыми перестановками на Украине стоят определенные западные круги, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы понимаем, что в любом случае за всеми этими переменами стоят определенные западные круги. Здесь такая, на мой взгляд, существует определенная коллективная ответственность и Зеленского, и некоторых западных лидеров. Потому что есть люди, связанные с коррупционным скандалом и с Миндичем, и с другими в том числе», — сказал Чепа.

По словам парламентария, для президента Украины Владимира Зеленского все закончится очень плохими последствиями.

«На сегодняшний день там рассматривают возможности и рокировки [главы офиса президента Украины Кирилла] Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на место министра обороны. Разные варианты рассматривают, но все они для Зеленского закончатся очень плохо», — добавил Чепа

Владимир Зеленский на встрече с депутатами из своей партии «Слуга народа» обвинил главу Минобороны Михаила Федорова в провале реформы территориальных центров комплектования (аналог военкомата). Тем временем экс-министр, комментируя отставку, заявил, что не смог завершить трансформацию Минобороны в соответствии со здравым смыслом.

Стало также известно, что из-за увольнения Федорова в отставку подал заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров. Он назвал отстранение министра обороны большим злом для обороноспособности Украины.