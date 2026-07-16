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18:35, 16 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

В России высказались о последствиях кадрового кризиса для Зеленского

Депутат Чепа: Кадровые перестановки закончатся очень плохо для Зеленского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

За кадровыми перестановками на Украине стоят определенные западные круги, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы понимаем, что в любом случае за всеми этими переменами стоят определенные западные круги. Здесь такая, на мой взгляд, существует определенная коллективная ответственность и Зеленского, и некоторых западных лидеров. Потому что есть люди, связанные с коррупционным скандалом и с Миндичем, и с другими в том числе», — сказал Чепа.

По словам парламентария, для президента Украины Владимира Зеленского все закончится очень плохими последствиями.

«На сегодняшний день там рассматривают возможности и рокировки [главы офиса президента Украины Кирилла] Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на место министра обороны. Разные варианты рассматривают, но все они для Зеленского закончатся очень плохо», — добавил Чепа

Владимир Зеленский на встрече с депутатами из своей партии «Слуга народа» обвинил главу Минобороны Михаила Федорова в провале реформы территориальных центров комплектования (аналог военкомата). Тем временем экс-министр, комментируя отставку, заявил, что не смог завершить трансформацию Минобороны в соответствии со здравым смыслом.

Стало также известно, что из-за увольнения Федорова в отставку подал заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров. Он назвал отстранение министра обороны большим злом для обороноспособности Украины.

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