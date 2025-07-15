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13:54, 15 июля 2025Россия

Появились подробности о новом типе атакующих российское приграничье беспилотниках ВСУ

Алехин: ВСУ атаковали Белгород новым типом БПЛА из пенопласта и фанеры
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород новым типом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Дартс» с корпусом из пенопласта и фанеры. Такие подробности об устройстве появились у военного журналиста Геннадия Алехина в Telegram-канале.

Он отметил, что украинские военные использовали такой тип дронов в российском приграничье впервые. По сведениям Алехина, вес взрывчатки, которую несет «Дартс», составляет около четырех килограммов.

«Частично защищен от РЭБ, собирается в Харькове. Стоимость порядка 1000 долларов. Максимальная дальность полета до 50 километров, скорость — до 160 километров в час», — написал журналист.

Ранее стало известно, что пять человек пострадали из-за атаки украинского дрона в белгородском Шебекино.

До этого в Белгородской области в результате атаки беспилотников ВСУ были ранены два человека.

ЖЗЛ
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