В МИД заявили о попытках Киева подменить Минские договоренности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках Киева подменить Минские договоренности. Об этом глава ведомства рассказал во время лекции на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов» в Дальневосточном федеральном университете, передает ТАСС.

Лавров отметил, что сейчас Украина «вертит» своими европейскими кураторами, как хочет, но при этом слушается США. Он объяснил, что Киев пытается подменить Минские соглашения и их суть новыми шагами, которые реализовывать почему- то должна Россия, а также категорически отказывается вести переговоры с Донбассом. Это уже даже не переписывание истории, а международного права, так как данные соглашения были одобрены в Совбезе ООН и получили статус международного правового документа, подчеркнул министр.

В ходе выступления глава ведомства также рассказал о чуть ли не ежедневных попытках Запада вмешаться во внутреннюю и внешнюю политику России. Он добавил, что западные страны предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров и готовой на любые уступки.

