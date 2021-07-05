В России объяснили сложности в подготовке встречи Путина и Зеленского

Политолог Иван Мезюхо объяснил сложности в подготовке встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом он рассказал RT.

По его словам, анонса полноценного саммита пока нет, поскольку Россия привыкла вести дела со своими внешнеполитическими партнерами в конструктивном и деловом ключе, а Киев в этом не заинтересован. Также, по его словам, «Зеленский — не самостоятельная политическая фигура. Чтобы встречаться с Путиным, ему необходимо одобрение со стороны США», — сказал он.

30 июня президент России в ходе прямой линии ответил на вопрос о возможности встречи с украинским коллегой. По словам Путина, украинский президент отдал свою страну «под полное внешнее управление». «Ключевые вопросы Украины решаются не в Киеве, а в Берлине и Вашингтоне», — сказал он. Российский лидер добавил, что не отказывается от встречи, однако «нужно понять, о чем говорить».

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у Путина со временем изменилось отношение к президенту Украины. Причиной разочарования стали не высказывания Зеленского, а нежелание Украины выполнять Минские соглашения и несоответствие его действий первым заявлениям. Песков также отметил, что Москву не очень волнует риторика Киева, называющего Россию страной-агрессором.