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Лавров рассказал о ежедневных попытках Запада вмешаться в политику России

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: POOL / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о чуть ли не ежедневных попытках Запада вмешаться во внутреннюю и внешнюю политику России. Об этом глава ведомства заявил во время лекции на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов» в Дальневосточном федеральном университете, передает ТАСС.

По словам Лаврова, западные страны предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров и готовой на любые уступки. Он подчеркнул, что на Западе многие не скрывают подобной позиции.

Ранее Лавров в интервью индонезийской газете «Ракьят Мердека» предупредил, что Москва будет жестко отвечать на недружественные действия Вашингтона. По словам министра, попытки США вести с Россией диалог с позиции силы «изначально обречены на провал». «На недружественные действия будем отвечать жестко и решительно», — предупредил глава российского МИД.

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