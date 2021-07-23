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Лавров предупредил о попытке Запада повлиять на выборы в России

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Фото: EuropaNewswire / Gado / Getty Images

Запад предпримет попытку повлиять на выборы в Госдуму в России — через наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совета Европы. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на вебинаре «Внешняя политика России».

Лавров также подчеркнул, что нарушения на последних президентских выборах в США имели системный характер — он раскритиковал голосование по почте и указал на то, что в американской системе почти нет наблюдателей.

Ранее 23 июля сообщалось, что Лавров предупредил о попытке западных стран расшатывать ситуацию в России с помощью создания «пояса нестабильности» вокруг нее — давления на соседние с ней страны.

Сергей Лавров входит в федеральную пятерку от партии «Единая Россия» на будущих выборах в Государственную Думу. Они пройдут с 17 по 19 сентября. Вместе с главой МИД в пятерку вошли министр обороны России Сергей Шойгу, врач Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

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