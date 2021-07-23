Лавров указал на попытки Запада создать пояс нестабильности вокруг России

Западные страны пытаются расшатать ситуацию в России с помощью давления на близлежащие страны. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

Дипломат указал на попытки Запада принудить соседей Москвы к выбору одной из сторон для создания пояса нестабильности вокруг России. Он заключил, что братские для российской стороны народы заставляют примкнуть либо к западным странам, либо к России, исключая для них возможность сохранения нейтралитета.

Лавров отметил, что описанная линия западной политики наиболее явно проявилась на Украине и в Белоруссии. Он также добавил, что США и Евросоюз развернули геополитическую борьбу за Молдавию, в ходе которой активно используют фейки и пропаганду. «Ну и сейчас пытаются расширять наши западные коллеги свое присутствие, в том числе военное, по периметру наших границ, включая и Центральную Азию, и Закавказье», — подчеркнул глава МИД.

22 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва неоднократно «била в набат» по поводу ситуации с правами человека на Украине, однако западные страны не замечали этого, так как украинское государство находится у них на «ручном управлении».

Сергей Лавров входит в федеральную пятерку от партии «Единая Россия» на будущих выборах в Государственную Думу. Они пройдут с 17 по 19 сентября. Вместе с главой МИД в пятерку вошли министр обороны России Сергей Шойгу, врач Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.