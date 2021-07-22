Захарова заявила о «ручном управлении» Украиной с Запада

Россия неоднократно «била в набат» по поводу ситуации с правами человека на Украине, однако страны Запада не замечали этого, так как украинское государство находится на «ручном управлении» у западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1» в связи с обращением России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), передает ТАСС.

«Коллективный Запад много лет не просто покровительствовал, а в ручном режиме управлял Украиной», — подчеркнула дипломат.

«Если не говорить о редких исключениях, мы видели абсолютно немую картину, когда они не хотели говорить на эти темы, не хотели фиксировать факты, не хотели давать оценки, они уходили от разговора и обсуждений», — добавила она. Захарова подчеркнула, что ситуация продолжала деградировать из-за неуважения Запада к собственным принципам.

Ранее 22 июля стало известно, что Россия впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. В ней говорится о человеческих жертвах и огромном материальном ущербе, который нанесли действия украинского государства. Официальное заявление МИД по этому поводу подчеркивает, что Украина систематически нарушала международные договоры и собственную конституцию при попустительстве международного сообщества.