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Захарова сравнила русских и украинцев на картинах Репина

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Рассуждения главы дипмиссии США на Украине Джорджа Кента о различиях русских и украинцев на примере двух картин Ильи Репина являются манипулятивными тезисами и искажают истинный смысл работ художника. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в газете «Коммерсантъ».

Американец сравнил представителей народов России и Украины на двух известных полотнах живописца: «Бурлаки на Волге» и «Запорожцы». Дипломат указала, что, по мнению Кента, бурлаки должны иллюстрировать тяжелую долю русских людей, а казаки — удалую вольницу украинцев. Она напомнила, что сам Репин родился в в Харьковской губернии Российской империи, которая на сегодняшний день входит в состав территорий Украины. Представитель МИД добавила, что художник не разделял единый народ.

Захарова отметила, что профессия бурлака на Руси была уважаемой и прибыльной. «Люди труда — гордость народа, это во все времена понимали художники. Тяжелый труд является основой всех великих свершений», — подчеркнула она. При этом запорожцы с картины Репина, по словам дипломата, выступают на стороне московского царя.

«Как и все другие народы, американский народ велик, и американская дипломатия могла бы представлять его с большим достоинством», — заключила Захарова.

15 июля официальный представитель МИД России заявила, что искоренение русского языка на Украине нарушает Конституцию страны. Захарова напомнила Киеву о десятой статье, согласно которой в стране гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств.

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