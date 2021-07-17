Мир
 
Последние новости
Иммунолог оценил возможность вакцинации с высоким уровнем антител до прививки
В Иране вспыхнули протесты из-за нехватки воды
Ребенка госпитализировали после нападения львицы в российском городе
Украинские силовики разместили бронетехнику в жилых районах Донбасса
Иммунолог оценил идею ревакцинации россиян от COVID-19 каждые полгода всю жизнь
Сборная Германии ушла с поля из-за критики в адрес темнокожего футболиста
Водитель Gelandewagen обстрелял автобус в центре Москвы 
Депутаты Госдумы заявили о несправедливости низких пенсий у работавших россиян
Новости партнеров
Прослушать новость

Захарова раскритиковала визит представителя ОБСЕ на Украину

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Пресс-служба МИД РФ
Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала визит представителя ОБСЕ на Украину

Захарова раскритиковала визит спецпредставителя ОБСЕ Терезы Рибейро на Украину, описав итоги встречи словами «полуробкие замечания». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Представитель МИД подчеркнула, что «запредельно удручающее положение дел» с обеспечением свободы слова, мнений, и прав журналистов требовало «обстоятельной адресной реакции» международного органа, занимающегося вопросами безопасности. Захарова раскритиковала итоги визита, отметив, что организация так и не провела разбор всех нарушений.

«Серьезного разбора творящихся там безобразий мир так и не дождался. Одни лишь полуробкие замечания, отретушированные намеки и абстрактные пожелания», — прокомментировали в МИД России.

Дипломат также дала подробную оценку выступлению украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в котором политик «расхваливал» опыт успешной борьбы Киева с дезинформацией в медийном пространстве, и назвала это «театром абсурда».

Ранее в июле Захарова назвала закон о госязыке на Украине «борьбой с собственной идентичностью». «Еще одна разновидность борьбы с собственной идентичностью — оскопление своей культуры по-киевски. Видимо, у Конституционного суда Украины под рукой не было конституции Украины», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Захарова обвинила Запад в проблемах Афганистана
Захарова назвала закон о госязыке на Украине «борьбой с собственной идентичностью»
Захарова указала на нарушение Конституции властями Украины