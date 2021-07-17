Захарова раскритиковала визит представителя ОБСЕ на Украину

Захарова раскритиковала визит спецпредставителя ОБСЕ Терезы Рибейро на Украину, описав итоги встречи словами «полуробкие замечания». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Представитель МИД подчеркнула, что «запредельно удручающее положение дел» с обеспечением свободы слова, мнений, и прав журналистов требовало «обстоятельной адресной реакции» международного органа, занимающегося вопросами безопасности. Захарова раскритиковала итоги визита, отметив, что организация так и не провела разбор всех нарушений.

«Серьезного разбора творящихся там безобразий мир так и не дождался. Одни лишь полуробкие замечания, отретушированные намеки и абстрактные пожелания», — прокомментировали в МИД России.

Дипломат также дала подробную оценку выступлению украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в котором политик «расхваливал» опыт успешной борьбы Киева с дезинформацией в медийном пространстве, и назвала это «театром абсурда».

Ранее в июле Захарова назвала закон о госязыке на Украине «борьбой с собственной идентичностью». «Еще одна разновидность борьбы с собственной идентичностью — оскопление своей культуры по-киевски. Видимо, у Конституционного суда Украины под рукой не было конституции Украины», — подчеркнула официальный представитель МИД.

