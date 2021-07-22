Захарова оценила появление команды с названием в честь Гитлера на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила появление на Украине команды по игре в стритбол, названной в честь Гитлера. По ее словам, Киев вырастил поколение неонацистов и коллаборационистов, которое теперь занимается «экспериментами с историей».

Захарова отметила, что заявления о возрождении неонацизма в стране отрицались властями и объяснялись «информационной атакой» России и «пропагандой агрессора», и под этим предлогом закрывались неугодные СМИ, преследовались журналисты, текли «потоки лжи».

«Сколько памятников борцам с фашизмом было снесено, сколько монументов возведено коллаборационистам. Сколько учебников переписано, сколько фильмов запрещено, сколько фальшивок опубликовано. А тем временем незаметно выросло поколение, которое демонстрирует папам и мамам, что такое эксперименты с историей», — заключила официальный представитель МИД.

Ранее стало известно, что в украинском Новомиргороде в соревнованиях по уличному баскетболу в ходе празднования дня города участвовала детская команда под названием «Гитлеровцы». Об этом рассказал уроженец города, экс-замглавы Госсельхозинспекции Украины Игорь Немировский. Спустя два дня глава Новомиргорода Игорь Забажан прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его словам, организаторы состязаний оперативно отреагировали на факт нарушения украинского законодательства, вызвали сотрудников полиции, и провели разъяснительную работу со школьниками. Они поменяли название команды, после чего вернулись к мероприятию.

