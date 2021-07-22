Украинскую школьную команду назвали в честь Гитлера

В украинском Новомиргороде в соревнованиях по уличному баскетболу в ходе празднования дня города участвовала детская команда под названием «Гитлеровцы». Об этом рассказал уроженец города, экс-замглавы Госсельхозинспекции Украины Игорь Немировский в своем Facebook.

Когда мужчина впервые услышал название команды, он решил, что ослышался, и решил уточнить его у детей из соседней команды. Они со смехом подтвердили, что их соперники выступают под именем «Гитлеровцы».

«Неужели организаторов этих соревнований при принятии заявок, зачитывании команд на всю площадь в громкоговоритель, ничего не смутило? Представители горсовета, которые там присутствуют, будут вручать грамоты и призы команде "Гитлеровцы"?! Полиция на площади тоже присутствовала. Но самое страшное, что полная площадь людей и никого это не смущает», — возмутился Немировский.

Спустя два дня глава Новомиргорода Игорь Забажан прокомментировал сложившуюся ситуацию также в своем Facebook. По его словам, организаторы состязаний оперативно отреагировали на факт нарушения украинского законодательства, вызвали сотрудников полиции, и провели разъяснительную работу со школьниками. Они поменяли название команды, после чего вернулись к мероприятию.

«Во время рассмотрения ситуации было выяснено, что четыре старшеклассника увлекаются компьютерными играми, в которых присутствует нацистская символика, поэтому дети не увидели в названии "Гитлеровцы" ничего неприличного, а хотели "произвести впечатление», — рассказал Забажан.

Теперь в Новомиргороде планируют провести образовательные мероприятия для детей, чтобы «напомнить причины, по которым на Украине запрещена нацистская символика».

Ранее в Киеве поймали Гитлера. Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность радикальной неонацистской организации, возглавляемой террористом по прозвищу Гитлер.