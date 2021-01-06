В Киеве поймали Гитлера

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность радикальной неонацистской организации, возглавляемой террористом по прозвищу Гитлер. Об этом говорится на сайте ведомства.

Злоумышленника поймали в Киеве. Его настоящее имя не раскрывается. Сообщается, что Гитлер организовал сеть распространения материалов с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве. Среди них был и манифест австралийского террориста Брентона Тарранта, устроившего атаку на мечети в Новой Зеландии в 2019 году.

У лидера группировки при обыске нашли экстремистские материалы на русском и украинском языках, а также неонацистскую символику.

Нескольких его подельников задержали на Украине еще летом, говорится в сообщении. Их лидером был гражданин России, часть материалов неонацисты получали из соседнего государства, считают в СБУ. Кроме того, у задержанных нашли оружие и боеприпасы.

27 августа Брентон Таррант, получил пожизненный срок за расстрел мусульман в городе Крайтчерч в Новой Зеландии. В марте 2019 года мужчина по очереди ворвался в две мечети с автоматом и транслировал бойню в интернете. В результате теракта погиб 51 человек, еще 40 людей получили ранения. При этом 37-страничный манифест под названием «Великая замена» террорист опубликовал за день до атаки. В нем он утверждает, что мировые лидеры хотят добиться деградации и исчезновения белых людей.