В магазинах на Украине появились наклейки против русских

В ряде магазинов в украинских Черновцах на входе появились наклейки, направленные против русского и русскоговорящего населения страны. О дискриминирующих стикерах со ссылкой на местных жителей рассказал бывший депутат Верховной рады, президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко у себя на странице Вконтакте.

«В магазинах г. Черновцы появились на входных дверях наклейки в виде свиньи, раскрашенной под цвета российского флага на фоне запрещающего дорожного знака, означающего, что вход россиянам запрещен! Перевожу на более доступный язык: "россияне – это свиньи, которым вход запрещен!" Вот что эта картинка означает», — написал политик.

По его словам, на наклейке нет слов «Россия», «русский» или «россиянин» только по той причине, что в 2016 году городской совет запретил использовать эти слова и производные от них на вывесках города. По информации Журавко, в других городах Украины такие дискриминирующие наклейки тоже используются. Он назвал происходящее «новым апартеидом по-украински».

Похожего мнения придерживается официальный представитель МИД России Мария Захарова: закон о коренных народах, недавно принятый на Украине, она назвала «дискриминационным» и заявила, что отношение к русскому населению страны можно описать как сегрегацию.