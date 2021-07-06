На Украине захотели наказать порадовавшегося «бесправию» русских депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Олега Семинского. Парламентарии от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) направили совместное заявление генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, сообщают «Українські Новини».

Олег Волошин, Николай Скорик, Анатолий Бурмич, Илья Кива и Григорий Мамка заявили, что Семинский совершил преступление по статье 161 Уголовного кодекса Украины о нарушении равноправия граждан.

«Состав преступления в словах Семинского, считающего, что русские и другие национальности на Украине не должны "пользоваться всеми правами человека", очевиден. И если у власти есть хоть капля уважения к закону, то дело будет открыто», — сказал Волошин.

После принятия Верховной Радой закона о коренных народах Семинский заявил, что русские на Украине больше не смогут в полной мере владеть всеми правами человека и основными свободами, которые определены нормами международного права. Он подчеркнул, что сам закон — это символ восстановления справедливости для украинского народа.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» пообещала оспорить закон о коренных народах в Конституционном суде Украины. По мнению парламентариев, новые нормы делят граждан «на два сорта» и вносят раскол в украинское общество.

1 июля Верховная Рада приняла закон о коренных народах. Согласно документу, русские под определение коренных народов не попали. При этом отдельной статьей к коренным народам отнесли крымских татар, караимов и крымчаков.