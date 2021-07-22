МИД высказался о жалобе России на Украину в ЕСПЧ

В МИД России прокомментировали жалобу, которую Москва подала против Киева в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Комментарий опубликован на сайте ведомства.

В публикации говорится, что решение российских властей о подаче этой жалобы — взвешенное и основанное на множестве факторов. Как утверждают дипломаты, Украина систематически нарушает международное право и собственную конституцию, а международные структуры игнорируют эти нарушения.

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«Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, систематических зверствах, чинимых в отношении жителей Донбасса в ходе так называемой антитеррористической операции, развернутой Киевом против собственного населения, а также пагубных последствиях действий киевских властей на население как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств — в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17», — заявили в МИД.

Дипломаты подчеркнули, что Россия в данном случае выступает в защиту европейского правопорядка и Европейской Конвенции по правам человека, которая постоянно нарушается украинским государством. В том же комментарии указывается, что проблему наглядно иллюстрирует множество индивидуальных жалоб в ЕСПЧ, в том числе в связи с событиями на юго-востоке страны.

Ранее 22 июля стало известно, что Россия впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. В ней говорится о человеческих жертвах и огромном материальном ущербе, который нанесли действия украинского государства.