Лавров назвал визит бывшего госсекретаря США в Москву позитивным сигналом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о встрече со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. Его слова передает ТАСС.

Глава МИД назвал визит бывшего американского госсекретаря в Москву важным и позитивным сигналом для снятия международной напряженности и дальнейшего развития отношений России и США. Он отметил, что такой подход соответствует духу саммита российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Женеве. «Мы готовы всемерно его укреплять на основе равноправного взаимовыгодного диалога, который нацелен на поиск баланса интересов», — уточнил дипломат.

Лавров рассказал, что в ходе своего пребывания в Москве Керри обсудит с представителями президента России вопросы изменения климата и устойчивого развития. «Россия будет и далее активно сотрудничать по климатическим вопросам на международных площадках, в первую очередь с участниками Рамочной конвенции ООН по изменению климата», — подчеркнул он. По словам министра, Москва готова внесли свой вклад в поиск решений проблем в сфере экологии и климатических изменений.

6 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что температура Земли достигла самого высокого уровня за три миллиона лет в 2020 году. Он подчеркнул, что если страны будут коллективно бороться за улучшение экологической ситуации на планете, они смогут предотвратить катастрофические последствия изменения климата.

Ближайшая сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) состоится в ноябре 2021-го в шотландском городе Глазко. Ожидается, что в ней примут участие представители 200 стран.