В Альпах от глобального потепления оттаяла казарма времен Первой мировой войны

В Альпах из-за глобального потепления оттаяла казарма времен Первой мировой войны. Она была расположена в пещере на высоте 9000 метров над уровнем моря и принадлежала австро-венгерским войскам, пишет Daily Mail.

Отмечается, что они сражались с итальянскими войсками, битва закончилась в ноябре 1918 года. С тех пор казармы, которые были расположены на перевале Стельвио на горе Скорлуццо в Ломбардии были погружены в лед.

Спустя почти 100 лет, в 2015 году, когда ледник стал таять, ученым впервые удалось пройти в помещение. Внутри они нашли газеты, консервы, соломенные кровати, одежду и фонари, а также останки животных, съеденных солдатами, которые когда-то жили в убежище.

Лишь сейчас пещеру удалось полностью расчистить. Ожидается, что в 2022 году реликвии из казармы выставят в новом музее в городе Бормио.

Военные действия, которые на протяжении трех лет велись на высокогорных участках Альп, называются Белой войной. По данным ученых, в результате падения с высоты, от обморожения или от схода лавин погибло больше солдат, чем непосредственно в боях. останки военнослужащих, письма, оружие и вещи стали находить в 1990-х годах, когда ледники стали постепенно таять.

Ранее ученые Гарвардского института изменения климата заявили, что климатическая аномалия стала причиной значительного увеличения количества смертей во время Первой мировой войны. Они пишут, что «траншеи, заполненные грязью и водой, и воронки от бомб поглотили все — от танков до лошадей и солдат, став тем, что очевидцы называют "жидкой могилой" армий».