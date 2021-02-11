Обнародованы детали секретной экспедиции нацистов в Антарктиду

Опубликованы детали секретной экспедиции нацистов в Антарктиду в 1938 году — их в своей книге «Антарктида. Неизвестные и невероятные истории белого континента» описали Томас Бальмаседа и Августина Ларреа. Выдержки из произведения обнародовала онлайн-газета elDiario.es.

Бальмаседа и Ларреа пишут, что 17 декабря из Гамбурга вышло судно «Швабенланд», оснащенное по последнему слову техники, с экипажем из 82 человек. Вместе с ними в Антарктиду были отправлены гидросамолеты «Бореас» и «Пассат», которые могли использоваться при температуре ниже 50 градусов Цельсия, и провизия на время путешествия. «Прощаясь с немецкими землями, рейхсминистр Рудольф Гесс, заместитель Гитлера [в партии], приветствовал "Швабенланд", напомнив о важности миссии для плана Третьего рейха», — говорится в книге.

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Утверждается, что нацисты нацелились на Антарктиду по нескольким причинам. Во-первых, континент был «геостратегически привлекательным» — после Первой мировой войны Германии были необходимы новые базы в Южном полушарии. Во-вторых, регион имел коммерческую ценность для нацистов — с 1920-х годов китовый жир был важен для Германии, его добавляли в продукты питания и чистящие средства. Потеря колоний, где добывались растительные и животные жиры, вынудила власти искать новые источники масла.

Участники экспедиции обследовали почти 600 тысяч квадратных километров Антарктиды. Ученые, принявшие участие в миссии, исследовали климат с помощью радиозондов, измерили температуру океана, изучили подводный рельеф и скорректировали данные морских карт.

Кроме того, была достигнута главная цель визита на континент: найдено идеальное место для строительства базы. Пилот одного из гидросамолетов Ричард Ширмахер рассказал, что 3 февраля обнаружил небольшое горное образование, рядом с которым находился водоем без каких-либо видимых притоков, а температура поверхности составляла всего минус 5 градусов Цельсия.

5 февраля экипаж поднял нацистский флаг на месте будущей базы, поймал четырех императорских пингвинов и отправился обратно в Германию. Через месяц участники экспедиции прибыли в Кейптаун, где их ждала поздравительная телеграмма от председателя рейхстага, рейхсминистра авиации Германа Геринга. В середине апреля «Швабенланд» пришвартовался в Гамбурге — там его приняло высшее руководство страны. Исследователей поздравил и сам Адольф Гитлер.