Умер первый превысивший скорость звука летчик

В США скончался летчик-испытатель Чак Йегер (Chuck Yeager). Об этом в его Twitter написала жена.

По словам овдовевшей супруги Виктории Йегер, он умер в понедельник, 7 декабря, около 21 часа по местному времени (5:00 по Москве — прим. «Ленты.ру»). «Невероятная прожитая жизнь, его сила, подвиги и патриотизм запомнятся навсегда», — заметила она.

Причина смерти бывшего летчика не раскрывается. Он умер в возрасте 97 лет. В 1947 году Йегер совершил управляемый горизонтальный полет на самолете Bell X-1 и стал первым человеком, превысившим скорость звука.

Во времена Второй мировой войны Чак Йегер был авиамехаником и пилотом, 12 октября 1942 года американский ас сбил за вылет пять самолетов противника. В 1969 году он получил звание генерала. В 1984-м фильм The Right Stuff, основанный на одноименной книге о его судьбе, получил четыре премии «Оскар».