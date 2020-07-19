Умер создатель российской пожарной авиации

Умер заслуженный военный летчик России, создатель российской пожарной авиации Рафаиль Закиров. Он скончался в Москве на 72-м году жизни. Об этом сообщается на сайте МЧС России.

«В свое время под его руководством Управлением авиации МЧС России разработаны уникальные технологии тушения пожаров для вертолетов Ми-8, Ка-32 и Ми-26, <...> не имеющих аналогов в мировой практике», — отмечается в сообщении ведомства.

Ведомство выразило соболезнование родным и близким. Как сообщает ТАСС, похороны состоятся во вторник, 21 июля, на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

С 1995 года Закиров занимал должность начальника Управления авиации МЧС России. В качестве конструктора он принимал участие в разработке водосливных устройств для тушения пожаров ВСУ-5 и ВСУ-15 и для борьбы с разливами нефти ВОП-3.

В апреле умерли два сотрудника госкорпорации «Роскосмос». У них был подтвержденный диагноз COVID-19.