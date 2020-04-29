Умер личный пилот Путина и Ельцина

В Москве на 74-м году жизни скончался пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на сына летчика Ярослава.

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Белодед работал в специальном летном отряде «Россия» командиром экипажа, с которым летал первый президент России Борис Ельцин, позже он стал шеф-пилотом Владимира Путина. По словам его сына, в 2005 году по возрасту он ушел «из неба», но продолжал работу на земле.

Как пишет «Комсомольская правда», смерть наступила внезапно. Сын Белодеда не смог дозвониться до него и решил навестить. В квартире он обнаружил отца мертвым. Медики констатировали смерть, ее причина не уточняется.

Роль «борта номер один» выполняют воздушные суда из авиационного парка специального летного отряда «Россия». С 1992 года президент России летал на самолетах Ил-62, Ту-154, Ту-134 и Як-40. Основным президентским самолетом с 1996 года является четырехдвигательный широкофюзеляжный дальнемагистральный Ил-96-300ПУ — значительно модифицированный вариант пассажирского Ил-96.