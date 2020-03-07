В самолете Путина не оказалось парашюта

Президент России Владимир Путин рассказал корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову, что у него нет личного парашюта на борту номер один. Слова главы государства приводятся в репортаже журналиста.

«Чего нет, того нет», — добавил Путин.

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Колесников предположил, что президент все-таки «может себе позволить» парашют, но российский лидер вновь дал отрицательный ответ.

В ходе посещения парашютного завода «Полет» в Иваново 6 марта Путин также рассказал, что, проходя подготовку в спецшколе, неоднократно прыгал с парашютом. В беседе с Колесниковым президент отказался уточнить число прыжков, сославшись на секретность данной информации.

Для перевозки президента России используются несколько различных самолетов. В основном это Ил-96-300ПУ, оборудованные аппаратурой, позволяющей вести управление вооруженными силами.

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