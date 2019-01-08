Путин раскрыл свое воинское звание

Президент России Владимир Путин признался, что служил в артиллерии. Об этом он рассказал во время посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Видеозапись опубликовал в Twitter спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

«Я получил звание лейтенанта как артиллерист. Командир взвода управления гаубичной артиллерией», — пояснил глава государства в разговоре с почетным строителем России Владимиром Бендетом.

Ранее сообщалось, что Путин сделал традиционный полуденный залп из пушки крепости на народных гуляньях.

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