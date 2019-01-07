Путин пострелял из пушки

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Президент России Владимир Путин сделал традиционный полуденный залп из пушки Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге на народных гуляньях. Видеозапись подготовки главы государства к этому событию публикует Telegram-канал RIA_Kremlinpool

Как сообщает ТАСС, глава государства стрелял вместе с почетным строителем России Владимиром Бендетой, чья очередь делать залп выпала на 7 января. Ему в этот день исполнилось 85 лет. Путин поздравил Бендету с юбилеем и подарил ему ручку.

Также президент пообщался с кадетами Суворовского военного училища.

Ранее 7 января сообщалось, что Путин провел рождественскую ночь в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где его крестили. До службы он успел посетить детский хоспис.

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