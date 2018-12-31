Выступая с новогодним обращением, президент России Владимир Путин призвал россиян раскрыть сердца навстречу друг другу, пожелал каждому благополучия и радости, а стране — процветания, передает РИА Новости.

«У каждого сейчас свои ожидания. Но по большому счету все мы хотим, чтобы близкие были здоровы, чтобы в доме царило согласие, дети радовали, жизнь была мирной, а мечты, даже самые сокровенные, обязательно сбывались», — сказал он. «Помощников у нас никогда не было и не будет. И поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой. И пусть дружба и добрые надежды, которые объединяют всех сейчас, сопровождают нас в будущем, помогают в работе, в достижении общих целей», — добавил он.

Первыми новогоднее обращение увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где в 15.00 по московскому времени наступает Новый год.

Содержание послания не стали менять после случившегося в Магнитогорске: оно было записано до того, как стало известно об обрушении подъезда жилого дома. «Президент, открывая совещание в оперативном штабе, призвал всех в эту праздничную ночь вспомнить тех, кто погиб в Магнитогорске, и помянуть их», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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