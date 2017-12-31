Появилось новогоднее обращение Путина

В сети появилась видеозапись новогоднего обращения президента России Владимира Путина. Оно впервые было показано федеральными телеканалами на Дальнем Востоке.

Глава государства напомнил, что большинство россиян традиционно отмечают Новый год в кругу семьи и с ожиданием важных перемен. «И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости», — сказал российский лидер.

Особые поздравления Путин направил тем, кто сейчас находится на работе или на службе. «Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь», — заверил президент.

В заключение глава государства пожелал гражданам успехов, благополучия и счастья. «Мира и процветания нашей великой России — нашей любимой и единственной!» — добавил он.

Новый год Путин встретит дома с семьей, рассказал 29 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Вы знаете, что для него это такой семейный праздник за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственной», — сказал официальный представитель Кремля.

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