Путин за день подписал 64 закона

Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 декабря, подписал 64 федеральных закона. Об этом свидетельствует банк документов на сайте Кремля.

О подписании первых документов пресс-служба главы государства сообщила в 10:00, последние были обнародованы в 17:05. Большинство законов вносят изменения в действующее законодательство.

Один из законов освобождает индивидуальных предпринимателей и физических лиц от выплат долгов по налогам, которые были сформированы до 1 января 2015 года. Документ признает безнадежными к взысканию и подлежащими списанию ряд обязательств российских граждан. Среди них: недоимка и пени по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц и земельному налогу.

Также глава государства подписал закон, повышающий минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума, и продлил программу выплаты материнского капитала.

Помимо этого, 29 декабря Путин в своей резиденции в Ново-Огарево встретился с председателем правления Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым. Финансист, приходящийся старшим сыном секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву, проинформировал президента о результатах работы банка за год.

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