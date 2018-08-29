Путин объяснил обращение к нации

Президент России Владимир Путин объяснил решение выступить с телеобращением по вопросам изменения пенсионного законодательства. Текст заявления главы государства опубликован на сайте Кремля в среду, 29 августа.

«Понимаю, насколько важны, значимы эти вопросы для миллионов людей, для каждого человека, поэтому обращаюсь к вам напрямую, чтобы подробно рассказать обо всех аспектах изменений, предлагаемых правительством, обозначить свою позицию и поделиться с вами своими предложениями, которые считаю принципиальными», — сказал он.

Материалы по теме Прояснил Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента

В своем обращении Владимир Путин также заявил, что главная цель изменений пенсионной системы заключается в сохранении ее устойчивости. Также президент рассказал, что власти намерены снизить выход на пенсию для женщин с 63 лет, как было в изначальном проекте, до 60 лет в новой версии.

Глава правительства Дмитрий Медведев объявил о проведении пенсионной реформы 14 июня. Реформа включала в себя повышение пенсионного возраста на 8 лет для женщин и на 5 лет для мужчин. Документ уже прошел первое чтение в Госдуме.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!