Новогоднее обращение Путина не изменили в связи с событиями в Магнитогорске

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам останется без изменений в связи событиями в Магнитогорске. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

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По его словам, новогоднее поздравление уже идет в дальневосточных регионах страны. Оно было записано до того, как стало известно об обрушении подъезда жилого дома Магнитогорске. «Президент, открывая совещание в оперативном штабе, призвал всех в эту праздничную ночь вспомнить тех, кто погиб в Магнитогорске, и помянуть их», — добавил Песков.

Ранее 31 декабря Путин прибыл в город и навестил пострадавших в больнице.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Магнитогорске 31 декабря примерно в 06:00 по местному времени (04:00 мск). В результате обрушилась секция одного из подъездов, существует угроза обрушения еще двух. Погибли четыре человека, по данным спасателей, несколько десятков еще могут находиться под завалами. Поисковая операция осложняется риском обрушения здания и морозом.

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