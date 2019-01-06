Путин навестил детей в хосписе

Президент России Владимир Путин посетил детский хоспис в Невском районе Санкт-Петербурга, передает «Интерфакс».

Глава государства подарил детям сладости и заявил, что с 2019-го из федерального бюджета будут регулярно выделяться деньги на паллиативную помощь. В текущем году объем средств составит около пяти миллиардов рублей.

В хосписе состоит более 250 детей, в том числе 23 ребенка, которые круглосуточно находятся в стационаре. Пациентов на дому сопровождает выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи.

В декабре Путин обсуждал с учредителем благотворительного фонда «Вера» Нютой Федермессер проблемы, связанные с оказанием паллиативной помощи. Были рассмотрены проблемы доступности обезболивания, вопросы инфраструктуры, кадров, а также отсутствия стандартов и протоколов для паллиативной помощи.

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