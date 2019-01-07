Путин призвал к признательности церкви за ее роль в жизни россиян

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством и отметил важную роль церкви в общественной жизни страны. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что праздник не только дарит надежду и радость, но и объединяет людей вокруг непреходящих нравственных ценностей, «традиций милосердия и благотворительности».

Он также призвал к признательности и уважению плодотворной работы Русской православной церкви (РПЦ) и других христианских конфессий «для решения насущных социальных проблем, гармонизации межнационального и межрелигиозного диалога».

По мнению президента, они «играют большую, позитивную роль в жизни нашей страны, заботятся об общественном согласии, укреплении института семьи, воспитании молодежи».

Рождественскую ночь Путин провел в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. По завершении службы он подарил настоятелю собора икону «Господь Вседержитель». Кроме того, президент посетил детский хоспис в Невском районе города и подарил детям сладости.

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