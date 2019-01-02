Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»

Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».

Автор статьи переиначил утверждение российского лидера о том, что у России «помощников у нас никогда не было и не будет» в «демонстративное утверждение, что стране не нужна помощь извне». «Дерзкий призыв прозвучал в связи с обострением отношений России с Западом в 2018 году, особенно в связи с попыткой убийства Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери», — отмечается в материале.

В качестве «противовеса» газета преподнесла новогоднее обращение президента США Дональда Трампа. Он кратко пообещал своим гражданам «великолепный предстоящий год» и пошутил, что не винит американцев в том, что те «празднуют, пока он работает в Белом доме».

31 декабря стало известно, что новогоднее обращение Путина к россиянам останется без изменений, несмотря на события, произошедшие в Магнитогорске. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поздравление было записано до того, как стало известно, и когда президент прибыл в Челябинскую область, уже вышло в эфир в дальневосточных регионах страны.

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