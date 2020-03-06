Путин рассказал о прыжках с парашютом

Президент России Владимир Путин в ходе посещения парашютного завода «Полет» в Иваново рассказал о прыжках с парашютом в молодости. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 6 марта.

«Когда я прыгал в ходе подготовки в спецшколе, у нас совсем другие были парашюты, другие технологии и материалы», — сказал российский лидер.

В ходе рабочей поездки в Ивановскую область в пятницу глава государства также посетит детскую поликлинику.

В настоящее время на заводе выпускают широкий спектр парашютной техники и ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

В январе 2019 года российский лидер признался, что служил в артиллерии. Из открытых источников известно, что Путин уволился из КГБ в 1991 году в звании подполковника.

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