Путин рассказал о связи своей работы в КГБ с нелегальной разведкой

Президент России Владимир Путин, в 1980-х годах служивший в резидентуре советской внешней разведки в Германской Демократической Республике (ГДР), рассказал, что его работа была связана с нелегальной разведкой. Своими воспоминаниями глава государства поделился в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

«Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой. И я знаю, что это за люди. Это люди особые, особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера», — цитирует президента портал Вести.Ru.

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По словам Путина, отказаться от своей текущей жизни и покинуть страну на многие годы могут только избранные. «Говорю это без всякого преувеличения», — добавил он.

Нынешний российский президент работал в Германской Демократической Республике с 1985-го по 1990 год. Там Путин служил в территориальной разведточке в Дрездене под прикрытием должности директора Дома дружбы СССР — ГДР.

По признаниям самого политика, после возвращения в Советский Союз он добровольно отказался от перехода в центральный аппарат внешней разведки КГБ СССР в Москве. Летом 1991-го Путин уволился из органов госбезопасности.