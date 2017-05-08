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Путин навестил своего бывшего руководителя по работе в Дрездене

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Лазарь Матвеев, Николай Токарев, Владимир Путин, Сергей Чемезов
Лазарь Матвеев, Николай Токарев, Владимир Путин, Сергей Чемезов

Президент России Владимир Путин побывал в гостях у бывшего представителя КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазаря Матвеева. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства поздравил Матвеева, под началом которого работал во второй половине 1980-х годов в Дрездене, с 90-летием.

Президент приехал домой к Матвееву в Жулебино вместе с коллегами по работе в ГДР — Николаем Токаревым, возглавляющим компанию «Транснефть», и Сергеем Чемезовым, ныне руководителем «Ростеха».

Путин поздравил бывшего резидента с юбилеем и с наступающим Днем Победы, предложив поднять тост за здоровье юбиляра. Он подарил Матвееву президентские часы, а также экземпляр газеты «Правда», выпущенный в 1927 году в день рождения юбиляра.

Как сообщается в биографической справке Путина на сайте Кремля, в 1985–1990 годах он проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене. По выслуге лет он был повышен в звании до подполковника и в должности до старшего помощника начальника отдела. В 1989 году Путина наградили бронзовой медалью «За выдающиеся заслуги перед Национальной народной армией ГДР».

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