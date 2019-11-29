Командир самолета Путина сказал «посажу» и приземлился в сильнейшем тумане

Борт президента России Владимира Путина приземлился в сильнейшем тумане в столице Киргизии Бишкеке. Об этом сообщает Life.

Из-за плохих погодных условий — тумана и высокой влажности — президентский самолет хотели направить в Алма-Ату, сообщили в аэропорту Бишкека. Однако, по словам собеседника издания, командир самолета Путина «сказал "посажу" и филигранно приземлился при сильнейшем тумане, едва ли не на ощупь».

Информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Это так. Но были соблюдены все допуски для президентского самолета», — добавил он.

Владимир Путин прибыл в Бишкек 28 ноября для участия в заседании глав стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В повестке обсуждения вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии и координация внешнеполитической деятельности стран ОДКБ.

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